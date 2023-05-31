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عربي-دولي

مسيرة أوكرانية تشعل حريقا بمصفاة نفط روسية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-05-2023 | 01:48
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أعلن مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، ان طائرة مسيرة أوكرانية أشعلت حريقا بمصفاة نفط في جنوب روسيا، وأصاب قصف بلدة روسية قريبة من الحدود للمرة الثالثة في أسبوع، مما ألحق أضرارا بمباني وأشعل النيران في سيارات.
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وغداة اتهام روسيا لأوكرانيا بإرسال طائرات مسيرة لمهاجمة المباني في العاصمة الروسية موسكو، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية إن الطائرة المسيرة هي السبب المحتمل في اندلاع حريق بمصفاة أفيبسكي للنفط.

وأضاف الحاكم فينيامين كوندراتييف على تطبيق المراسلة تلغرام أن وحدات الإطفاء أخمدت الحريق سريعا وأنه لم تقع إصابات.

ومصفاة أفيبسكي ليست بعيدة عن ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، بالقرب من مصفاة نفط أخرى تعرضت للهجوم عدة مرات هذا الشهر.

ولم ترد معلومات بعد عمن أطلق الطائرة المسيرة، لكن موسكو اتهمت كييف بزيادة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قصفت روسيا مرارا المدن الأوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وكانت الأوضاع في أوكرانيا هادئة نسبيا ليل الثلاثاء، إذ لم ترد أنباء عن أي غارات جوية كبيرة، بينما ذكرت تقارير سابقة أن هجمات بطائرات مسيرة روسية، أمس الثلاثاء، تسببت بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في كييف، وفق مسؤولين أوكرانيين.

وتأتي الهجمات داخل روسيا في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم مضاد لطرد القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها منذ أن شنت موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في شباط 2022.

إصابة 4 بقصف أوكراني لبلدة حدودية
من ناحية ثانية، قال حاكم منطقة بيلغورود الحدودية في روسيا اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة بالقرب من الحدود للمرة الثالثة في غضون أسبوع مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار ببنايات واشتعال مركبات.

و لقي 5 أشخاص حتفهم وأُصيب 16 آخرون نتيجة قصف أوكراني لقرية كارباتي بمنطقة لوغانسك، بحسب ما أعلن مركز التنسيق المحلي الذي أقامته موسكو.(سكاي نيوز)

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