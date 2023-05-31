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عربي-دولي

إصابة 4 أشخاص في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية

Lebanon 24
31-05-2023 | 02:23
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قال حاكم منطقة حدودية في روسيا، إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة بالقرب من الحدود للمرة الثالثة في غضون أسبوع مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار ببنايات واشتعال مركبات.

وأضاف فيتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود في بيان نشره على تطبيق تليجرام أن شخصين نقلا إلى مستشفى نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف بلدة شيبيكينو.
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وتابع قائلاً إن القصف حطم نوافذ وألحق أضراراً بسطح بناية سكنية مؤلفة من ثمانية طوابق إضافة إلى أربعة منازل ومدرسة ومنشآت أخرى.
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