مفاوضات جدة... الجيش السوداني يعلق مشاركته فيها

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أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي سوداني، الأربعاء، بأن الجيش علق مشاركته في محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.ويأتي ذلك بعد يومين على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لخمسة أيام أخرى بناء على الهدنة الأولى التي وقعت يوم 20 مايو واستمرت لسبعة أيام.والاثنين، قال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الولايات المتحدة والسعودية رحبتا باتفاق تم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما لمدة خمسة أيام.وأضاف البيان أن تمديد الاتفاق الذي وقع يوم 20 مايو "سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل لفترة أطول".بدأت المحادثات في أوائل مايو وأسفرت عن إعلان يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين، واتفاقين قصيرين لوقف إطلاق النار تم انتهاكهما مرارا.وكانت القوات المسلحة السودانية، نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، وهو يتفقد "القوات المرابطة ببعض المواقع" ويوجه كلمة أمام الجنود.ولم تعلق قوات الدعم السريع على الفور. لكن هذه الجماعة شبه العسكرية قالت في بيان، مساء الثلاثاء، "سنواصل التزامنا بالهدنة، ونعمل بجدية من أجل إنجاحها وستكون أولوياتنا كيفية معالجة الأزمة الإنسانية".ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي" عن مقتل المئات ونزوح 1,4 مليون شخص داخليا ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.وحتى اليوم الأخير من الهدنة قبل تمديدها، وصلت الإمدادات إلى عدد محدود من المستشفيات في الخرطوم، والتي خرج معظمها من الخدمة بسبب القتال. كما يعاني المواطنون من ندرة الموارد الغذائية ومياه الشرب وانقطاعات في الكهرباء والاتصالات.(الحرة)