Advertisement

عربي-دولي

عشية زفاف ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف.. ما هو "الموكب الأحمر"؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1072669-638211275358468844.jpeg
Doc-P-1072669-638211275358468844.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتوجه الأنظار، الخميس، الأول من حزيران 2023 إلى العاصمة الأردنية، عُمان، التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية، رجوة آل سيف.
وتبرز من بين المراسم موكب سيرافق ولي العهد، يسمى بـ"الموكب الأحمر" الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لتقرير نشرته قناة المملكة الرسمية بالأردن.
Advertisement

بدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

ويتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة نوع "لاند روفر" 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.

ويتألف الموكب الذي يستقله 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقا دراجات نارية.

ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.

ويحيط الموكب الأحمر بسيارة جلالة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-05-31
07:00 | 2023-05-31
06:42 | 2023-05-31
06:30 | 2023-05-31
05:49 | 2023-05-31
05:44 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website