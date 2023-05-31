24
o
بيروت
29
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عشية زفاف ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف.. ما هو "الموكب الأحمر"؟
Lebanon 24
31-05-2023
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتوجه الأنظار، الخميس، الأول من حزيران 2023 إلى العاصمة الأردنية، عُمان، التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية، رجوة آل سيف.
وتبرز من بين المراسم موكب سيرافق ولي العهد، يسمى بـ"الموكب الأحمر" الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لتقرير نشرته قناة المملكة الرسمية بالأردن.
Advertisement
بدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.
ويتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة نوع "لاند روفر" 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.
ويتألف الموكب الذي يستقله 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقا دراجات نارية.
ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.
ويحيط الموكب الأحمر بسيارة جلالة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطياتٌ جديدة عن الدولار ومصرف لبنان.. إليكم الخبر المُهم!
Lebanon 24
معطياتٌ جديدة عن الدولار ومصرف لبنان.. إليكم الخبر المُهم!
14:16 | 2023-05-30
30/05/2023 02:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم يورغو شلهوب وعائلته: "سلام على روحك الطيبة" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم يورغو شلهوب وعائلته: "سلام على روحك الطيبة" (صورة)
08:26 | 2023-05-30
30/05/2023 08:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المُتداولة الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المُتداولة الآن
09:43 | 2023-05-30
30/05/2023 09:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة حصلت فجر اليوم في الأوزاعي... هكذا حاولوا قتله خلال دوام عمله (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروّعة حصلت فجر اليوم في الأوزاعي... هكذا حاولوا قتله خلال دوام عمله (فيديو)
08:14 | 2023-05-30
30/05/2023 08:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
31/05/2023 12:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2023-05-31
كم بلغ عدد السكان في السعوديّة؟
07:00 | 2023-05-31
احتجاجات ومطالب بالاستقالة.. خلاف حول مستقبل كليجدار أوغلو السياسي
06:42 | 2023-05-31
روسيا تُدمّر آخر سفينة حربية أوكرانيّة في ميناء أوديسا
06:30 | 2023-05-31
الولايات المتحدة أمام إشكالية أكبر من سقف الديون.. فهل سينجو الدولار؟
05:49 | 2023-05-31
على متنها وزير بارز ووفد مرافق... دولة تستأنف رحلات الطيران مع سوريا من هي؟
05:44 | 2023-05-31
عالم يُفجّر مفاجأة حول أصل "كورونا"... ماذا أعلن؟
فيديو
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
31/05/2023 14:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
31/05/2023 14:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت (فيديو)
Lebanon 24
شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت (فيديو)
19:55 | 2023-05-30
31/05/2023 14:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact