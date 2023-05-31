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عربي-دولي

محادثات سرية بين قطر وحركة طالبان.. ماذا بحثت؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:23
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نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن رئيس وزراء قطر أجرى محادثات سرية مع زعيم حركة طالبان هذا الشهر في أفغانستان، بشأن بحث سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي.

وبحسب المصدر فإن الاجتماع عقد في مدينة قندهار الأفغانية في 12 أيار بين رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزعيم طالبان، هبة الله آخندزاده، ويعد أول لقاء معلن بين زعيم الحركة الأصولية ومسؤول أجنبي.
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وأشار المصدر إلى أنه جرى إطلاع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على الاجتماع، مشيرة إلى أنها "تنسق بشأن كل القضايا التي أثيرت في المحادثات" بين الجانبين مع قطر، بما يتضمن إجراء المزيد من الحوار مع طالبان.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء القطري أثار قضايا أخرى مع زعيم طالبان، من بينها ضرورة إنهاء الحظر الذي فرضته الحركة على تعليم الفتيات وتوظيف النساء.

وبحسب مراقبين، يمثل الاجتماع نجاحا دبلوماسيا لقطر التي انتقدت القيود التي فرضتها طالبان على النساء، بينما استغلت صلاتها القائمة منذ فترة طويلة مع الحركة الأصولية للسعي لتواصل أكبر من المجتمع الدولي مع كابول.
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