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عربي-دولي
اعتقال 7 أشخاص في ألمانيا... ما علاقتهم بداعش؟
Lebanon 24
31-05-2023
|
05:38
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اعتقلت السلطات الألمانية سبعة أشخاص، يشتبه في أنهم من أنصار داعش، وساهوا في تمويل عناصر التنظيم المسجونين في مخيمي الهول وروج شمال سوريا.
وكشف ممثلو الادعاء، اليوم الأربعاء، أن السلطات نفذت 19 مداهمة في نفس الوقت في كل من بادن-فورتمبيرغ وبريمن وهامبورغ وهيسن ونورد راين فستفاليا وراينلاند-بفالتس، فضلاً عن مداهمة عقار في هولندا.
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وتشتبه السلطات في انتماء المقبوض عليهم إلى شبكة دولية ناشدت تقديم تبرعات مالية لداعش في سوريا، عبر منصات من بينها تطبيق تليغرام للتراسل، ثم نقلت هذه التبرعات بعد ذلك إلى التنظيم أو وسطاء تابعين له.
وقال ممثلو الادعاء إن مبلغاً لا يقل عن 65 ألف يورو جرى تحويله بهذه الطريقة، وأضافوا أن الأموال استخدمت لدعم أعضاء التنظيم المسجونين في سوريا وفي بعض الحالات سهلت فرارهم من معسكرات الاعتقال، بحسب رويترز.
في موازاة ذلك، أشار المحققون إلى أن هذه المبالغ ساعدت في تقوية التنظيم وتم استخدامها بشكل خاص لتحسين وضع الإمداد لأعضائه المسجونين في مخيمات الهول وروج شمال سوريا، بحسب موقع "berliner sonntagsblatt" الألماني.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم السبعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، أمام قاضي تحقيق والذي سيقرر هل سيبقون رهن الاحتجاز الاحتياطي قبل المحاكمة أم لا. (العربية)
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