عالم يُفجّر مفاجأة عن أصل "كورونا"... ماذا أعلن؟

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فجر البروفسور جورج غاو، وهو عالم حكومي صيني كبير سابق مفاجأة حول أصل فيروس كورونا، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد فرضية تسرب كورونا من مختبر.وأوضح غاو في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، أنه "يمكنك دائماً الشك في أي شيء. هذا علم. لا تستبعد أي شيء".كما أضاف أنه تم إجراء نوع من التحقيق الرسمي في مختبر ووهان، في إشارة محتملة إلى أن الحكومة الصينية ربما تكون قد أخذت نظرية التسرب في المختبر على محمل الجد دون أن تكشف ذلك في العلن.كذلك أردف أنه "تم فحص هذا المختبر مرتين من قبل الخبراء في هذا المجال. وأضاف: "لم أر نتيجة هذه الفحوصات، لكنني سمعت أن المختبر حصل على شهادة صحية نظيفة، حيث وجد الخبراء أنه يتبع كافة البروتوكولات من دون أي أخطاء".وختم قائلاً: "لا نعرف حقاً من أين أتى الفيروس. السؤال لا يزال مفتوحاً". (العربية)