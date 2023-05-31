Advertisement

عربي-دولي

عالم يُفجّر مفاجأة عن أصل "كورونا"... ماذا أعلن؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1072699-638211341358177702.PNG
Doc-P-1072699-638211341358177702.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فجر البروفسور جورج غاو، وهو عالم حكومي صيني كبير سابق مفاجأة حول أصل فيروس كورونا، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد فرضية تسرب كورونا من مختبر.

وأوضح غاو في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، أنه "يمكنك دائماً الشك في أي شيء. هذا علم. لا تستبعد أي شيء".
Advertisement

كما أضاف أنه تم إجراء نوع من التحقيق الرسمي في مختبر ووهان، في إشارة محتملة إلى أن الحكومة الصينية ربما تكون قد أخذت نظرية التسرب في المختبر على محمل الجد دون أن تكشف ذلك في العلن.

كذلك أردف أنه "تم فحص هذا المختبر مرتين من قبل الخبراء في هذا المجال. وأضاف: "لم أر نتيجة هذه الفحوصات، لكنني سمعت أن المختبر حصل على شهادة صحية نظيفة، حيث وجد الخبراء أنه يتبع كافة البروتوكولات من دون أي أخطاء".

وختم قائلاً: "لا نعرف حقاً من أين أتى الفيروس. السؤال لا يزال مفتوحاً". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-05-31
11:00 | 2023-05-31
10:38 | 2023-05-31
10:30 | 2023-05-31
10:00 | 2023-05-31
09:30 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website