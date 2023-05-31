على متنها وزير بارز ووفد مرافق... دولة تستأنف رحلات الطيران مع سوريا من هي؟

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بعد توقف الرحلات بين سوريا وفنزويلا لـ12 عاماً، وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة مباشرة من فنزويلا قادمة من مطار كاراكاس.وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأنه على متن الطائرة 102 راكب منهم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية الفنزويلية ووفد مرافق.ونشرت الوكالة السورية صورة للطائرة الفنزويلية لدى وصولها إلى مطار دمشق في العاصمة السورية.وقال السفير خليل بيطار مدير إدارة أميركا في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح صحفي بمطار دمشق: "من المقرر أن تكون هناك رحلة كل 15 يوما بين دمشق وكاراكاس". (روسيا اليوم)