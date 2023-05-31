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روسيا تُدمّر آخر سفينة حربية أوكرانيّة في ميناء أوديسا

Lebanon 24
31-05-2023 | 06:42
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا.

وجاء في بيان الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "في 29 أيار، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو في ميناء أوديسا". (روسيا اليوم)
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