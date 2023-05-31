روسيا تُدمّر آخر سفينة حربية أوكرانيّة في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا.



وجاء في بيان الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "في 29 أيار، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو في ميناء أوديسا". (روسيا اليوم)

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