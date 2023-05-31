صورة مرعبة تُثير الجدل في دولة عربيّة... "جثة ملفوفة" على دراجة نارية وهذه حقيقتها

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انتشرت صورة لـ"جثة ملفوفة بالقماش على دراجة نارية"، ويسير بها سائق على أحد الطرق جدلًا واسعا بين المصريين على مواقع التواصل.ما زاد الرعب والجدل حول هذه الصورة، ظهور "ساق" بشرية تخرج من "الجوال" المحمول على الدراجة.ومن أبرز التعليقات التي جاءت على هذه اللقطة، تعليق يمزح قال: "يعني هو مكلف نفسه وتاعب نفسه عشان يخفي آثار الجريمة وأنت تصوره وتفضحه يا أخي اتق الله، وبعدين الراجل حاطط الفون ومشغل لوكيشن المقبرة اللي هيدفن فيها".بينما شكك آخر "أكيد الصورة مش حقيقية". فيما قال ثالث "ده مانيكان من اللي بيتحط عليها الهدوم بلاش تخوفوا الناس".بعد الضجة على مواقع التواصل، حسم مصدر مسؤول الجدل قائلا: "إن سائق الدراجة النارية هو أحد أصحاب محال الملابس الجاهزة"، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".وأضاف أن قائد الدراجة كان يحمل مجسمًا لعرض الملابس في المحال التجارية "مانيكان"، بينما خرجت قدم المجسم من الجوال فظنها البعض قدمًا بشرية". (العربية)