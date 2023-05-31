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عربي-دولي

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تعين مندوباً دائماً لدى الجامعة العربية من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
31-05-2023 | 07:44
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عينت سوريا السفير حسام الدين آلا مندوباً لها بالجامعة العربية ورئيسا لبعثتها الدبلوماسية في مصر.

ويأتي تعيين آلا، بعد شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها وعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، بعد مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الأخيرة بجدة بالسعودية، بعد غياب دام 12 عاما إثر قرار تعليق عضويتها.
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وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. (العربية)
 
السفير السوري حسام الدين ألا
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