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عربي-دولي

ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية على أراضيها

Lebanon 24
31-05-2023 | 07:54
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أعلنت ألمانيا أنها ستخفض بشكل كبير التمثيل الدبلوماسي لموسكو على أراضيها بعدما خفضت روسيا عدد الأشخاص الذين يُسمح لبرلين توظيفهم في سفاراتها ومؤسساتها في روسيا، وفق ما أفاد ناطق باسم الخارجية الأربعاء.
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وقال المصدر في مؤتمر صحافي دوري "قررنا سحب الموافقة الممنوحة لعمل أربع من خمس قنصليات روسية في ألمانيا".
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