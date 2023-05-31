احتفالات على مدى يومين بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن.. إليكم التفاصيل





وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فسيقيم الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

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وأضافت: "وابتهاجاً بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج". تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورجوة خالد السيف وتستمر على مدى يومين.وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فسيقيم الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.وأضافت: "وابتهاجاً بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج".

حمام العريس

وأقام الأمير عمر بن فيصل، إبن عم ولي العهد، حمام العريس للأمير الحسين بمشاركة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وعدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.



ويكون حمام العريس في العرس الأردني عند أحد أقرباء العريس، أو أحد أصدقائه المقربين. وصاحب المنزل هو من يقوم بدعوة العريس، ويتعمم على الجميع ليحضروا هذه المناسبة.



وعادة ما يكون حمام العريس قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهارا للزفاف وتكون إما غداء أو عشاء، كما هو منتظر إقامته اليوم في قصر الحسينية في العاصمة عمان.



ونشر ولي العهد الأردني على حسابه على إنستغرام صورة من حمام العريس وعلق عليه: "الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو".



ويوم غد الخميس، يشهد قصر زهران مراسم عقد قران ولي العهد ورجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.



ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.



وفي قصر الحسينية، يقيم الملك والملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف تتبعه مأدبة عشاء رسمية.



الضيوف يتوافدون على الأردن

بدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.



ويحظى حفل الزفاف باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.



وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.



وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين

بدأت وسائل إعلام محلية وعالمية تجهيزاتها الفنية لنقل التفاصيل الكاملة لزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.



ووفر الأردن مركزا إعلاميا متخصِّصا يتسع لـ200 صحافي.



وجرى تجهيز المركز بمقاعد وأجهزة ومعدات، وبنى تحتية وكوادر وكفاءات مؤهلة ومدربة لتوفير الدعم للصحافيين ووسائل الإعلام.



ويقدم المركز الإعلامي خدمات متعددة ومتكاملة لضمان تغطية شاملة لمراسم الزفاف، من الإنترنت والديسكات وأماكن التصوير وستوديو للبث المباشر، كما يوفر نحو 200 مقعد للصحفيين والإعلاميين.



واستقبل المركز العديد من الطلبات للتغطية الإعلامية، وستقوم محطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات عالمية وصحف ومجلات أجنبية، ووسائل إعلام محلية بتغطية مراسم الاحتفال.