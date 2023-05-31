مقتل أحد ضباط الموساد في إيطاليا... كيف تُوفي هناك؟

اعترفت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء رسميا بمقتل أحد ضباط الموساد في حادث غرق قارب سياحي بقرية إيطالية.



وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيابة عن الموساد: "وصل نعش متقاعد الموساد الذي قتل في مأساة القوارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، إلى "إسرائيل" صباح اليوم". (روسيا اليوم)

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