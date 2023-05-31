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مقتل أحد ضباط الموساد في إيطاليا... كيف تُوفي هناك؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 08:29
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اعترفت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء رسميا بمقتل أحد ضباط الموساد في حادث غرق قارب سياحي بقرية إيطالية.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيابة عن الموساد: "وصل نعش متقاعد الموساد الذي قتل في مأساة القوارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، إلى "إسرائيل" صباح اليوم". (روسيا اليوم)
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