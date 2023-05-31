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عربي-دولي
هل فعلاً يوجد سكان من الكواكب الأخرى على الأرض؟
Lebanon 24
31-05-2023
|
11:00
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أعلن البروفيسور هاري نولان من جامعة ستانفورد الأميركية، في مؤتمر عقد في نيويورك، أن سكانا من الكواكب الأخرى زاروا الأرض وما زالوا هنا.
وتشير صحيفة Daily Mail إلى أن احتمال وجود هؤلاء الغرباء على كوكب الأرض، وفقا للبروفيسور، يعادل 100 بالمئة. ويفترض أن يكون الناس التقوا بهم سابقا، ولكن على غرار قبائل أميركا الجنوبية التي شاهدت السفن الإسبانية لأول مرة ولم يلاحظوا أي شيء غير عادي في ذلك.
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ويقول: "هم يظهرون ويقولون: من منكم ذكي بما فيه الكفاية، لكي يفهم إلى ماذا تنظرون؟ وهل يمكنكم رؤية ما الذي يقف أمامكم في شكله الحقيقي؟ وهل تلاحظون تقلبات غير طبيعية في البيانات؟".
ويشير البروفيسور إلى أنه حضر جلسات استماع في الكونغرس الأميركي بشأن الحياة خارج كوكب الأرض. كما تحدث في المؤتمر عن وجود أشخاص يعملون في "برامج الهندسة العكسية لتصميم الطائرات التي أسقطت". ووفقا له، الحصول حتى على معارف بسيطة من هذه الدراسات يمكن أن يؤدي إلى ثورة تقنية حقيقية.
وتشير الصحيفة، إلى أنه سبق لوكالة المخابرات المركزية أن استدعته للتحقيق في "متلازمة هافانا" وتحليل "المواد التي يعتقد أن الأجسام الطائرة المجهولة تركتها على الأرض".
وقد جاءت تصريحات البروفيسور نولان نتيجة الاهتمام المتجدد في الولايات المتحدة بالبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض، حيث طرحت مجموعة من علماء جامعة كاليفورنيا فرضية مفادها أن سكان الكواكب الأخرى يمكن أن يتصلوا بالأرض في عام 2029. (روسيا اليوم)
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