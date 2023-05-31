قائد مجموعة روسية معارضة: نحشد لهجوم على موسكو

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أعلن قائد مجموعة روسية معارضة أن لديه الآلاف من المتطوعين الذين ينتظرون الانضمام إلى مجموعته، تحضيراً لمواصلة هجماتهم ضد أهداف داخل روسيا وبما فيها العاصمة موسكو.فقد كشف قائد مجموعة "فيلق روسيا الحرة" والملقب بـ "قيصر" أن لديهم قدرات عسكرية مثل قذائف الهاون والمركبات المدرعة والمنصات الواقية من الرصاص، إضافة لأنظمة محمولة مضادة للدبابات ووحدة استطلاع فعالة للغاية بطائرات بدون طيار، بحسب ما نقلت عنه "ذا تايمز" البريطانية.وقال إن وحدته بقوة كتيبة والتي عادة ما تتكون من 500 إلى ألف جندي، مشيراً إلى أن لديهم خططا للتوسع.وأضاف "سنستمر في تنفيذ غاراتنا هذه لدرجة أن لدينا قطعة أرض روسية خاصة بنا، حتى يتمكن الروس الوطنيون الحقيقيون من الانضمام إلينا". وتابع "بمجرد حدوث ذلك، سننمي قوتنا وأعدادنا بسرعة وسينتهي بحملة الكرملين".وشدد على أن جميع أفرادها مواطنون روس، لكنه أقر بأنهم خدموا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وقال: "نحن لسنا عصابة من المجرمين أو شركة عسكرية خاصة مثل فاغنر. نحن نقاتل داخل هيكل القوات الأوكرانية. وهدفنا الرئيسي ومهمتنا هو الدفاع عن أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضيها. بعد ذلك سنذهب لتحرير منزلنا"، في إشارة إلى روسيا.وأضاف أن "الغارة على موسكو كانت تهدف إلى دعم هجوم أوكرانيا المضاد المخطط له، وبمثابة حملة تجنيد لتشجيع الروس على الإطاحة ببوتين قبل أن تأتيهم الحرب".كذلك أوضح أن المجتمع الروسي بحاجة إلى إدراك أن "من يرفع السيف قد يقتل أيضاً بحد السيف"، مشيراً إلى أن "المجتمع الروسي اليوم لا يحترم الدبلوماسية، بل القوة فقط. وأظهرنا لهم قوتنا". (العربية)