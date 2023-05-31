Advertisement

عربي-دولي

مسؤولون يكشفون... هكذا تتواصل أميركا مع إيران

Lebanon 24
31-05-2023 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1072767-638211470390049493.jpg
Doc-P-1072767-638211470390049493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن التلميحات الإيرانية بوجود تواصل غير مباشر بين طهران والولايات المتحدة والتي دأب أكثر من مسؤول إيراني خلال الفترة الماضية على ترديدها صحيحة.

فقد أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون وإسرائيليون بأن واشنطن تتواصل مع إيران بشأن البرنامج النووي عبر وساطة عُمانية.
Advertisement

وأوضحوا أن بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط، سافر إلى عُمان في الثامن من أيار الجاري في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات حول "تواصل دبلوماسي محتمل" مع إيران بخصوص برنامجها النووي، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

كذلك أفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأن "العُمانيين يجرون محادثات غير مباشرة بين البلدين".

كما أوضح مسؤولون إسرائيليون كبار أن "البيت الأبيض يستشف من خلال الحكومة العمانية مدى انفتاح الإيرانيين على اتخاذ خطوات لفرض بعض القيود على برنامجهم النووي وتهدئة الوضع الإقليمي، وما يريدونه في المقابل".

في حين أشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قلقة" من مساعي واشنطن المحتملة هذه لإبرام اتفاق مؤقت مع طهران.

في المقابل، نفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض مزاعم المسؤولين الإسرائيليين، قائلا إن واشنطن لا تجري مناقشات بخصوص إبرام اتفاق مؤقت مع إيران وتخفيف العقوبات أو تسوية المسائل المتعلقة بالضمانات.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أمس وقبل أيام أيضا أن بلاده أجرت محادثات غير رسمية عبر وسطاء مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

كما ألمح إلى وجود مساعٍ دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-05-31
11:00 | 2023-05-31
10:38 | 2023-05-31
10:30 | 2023-05-31
10:00 | 2023-05-31
09:30 | 2023-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website