كيربي: لا نشجع أوكرانيا على شن ضربات داخل روسيا

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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن بلاده لا تريد تشجيع أو تمكين الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، مشيراً إلى أن واشنطن لا تريد أن ترى الحرب تتصاعد أكثر.وأضاف أن الولايات المتحدة تحافظ على مخاوفها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية، لافتاً في الوقت ذاته إلى التزام بلاده بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.وقال إن المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا مستمرة خلال فصل الصيف. (العربية)