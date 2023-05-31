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عربي-دولي

قيادة الجيش السوداني تعلن تعليقها للمفاوضات في جدة

Lebanon 24
31-05-2023 | 15:30
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قررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعليق المحادثات الجارية في جدة، بسبب ما اعتبرته عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ البنود التي نص عليها الاتفاق، وخرق الهدنة.

وجاء في بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة". (روسيا اليوم)  
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المصدر: روسيا اليوم
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