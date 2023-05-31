ارتفاع فرص العمل في هذا البلد 10.1 مليون.. اليكم التفاصيل

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كشف استطلاع تابع لمكتب الإحصاءات العمل في أميركا عن ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر نيسان، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاضات، في إشارة محتملة إلى استمرار ضيق سوق العمل الذي قد يؤثر على قرار الفيدرالي بشأن الفائدة للحد من التضخم المرتفع.أظهر المسح الشهري لفرص الوظائف لوزارة العمل، والمعروف أيضًا باسم تقرير "JOLTS"، أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغ 10.1 مليون في اليوم الأخير من الشهر الماضي. هذا الرقم أعلى من الرقم المعدل البالغ 9.75 مليون المسجل في مارس/آذار وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 9.78 مليون.وعلى الرغم من أن البيانات متأخرة شهرًا عن تقرير الوظائف غير الزراعية، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عادة يراقبونها عن كثب أثناء محاولتهم أخذ قرار بشأن الفائدة. (العربية)