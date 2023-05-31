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عربي-دولي

جديد قضية التآمر في تونس.. مسؤولة سابقة تكشف عن فبركة قضايا

Lebanon 24
31-05-2023 | 13:51
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إتهمت مديرة الديوان الرئاسي التونسي السابقة نادية عكاشة أطرافاً لم تسمّها بـ"فبركة القضايا والتشويه"، وذلك تعليقاً على ورود اسمها ضمن قائمة مسربة تضم أسماء سياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين متهمين في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
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وقالت عكاشة، في منشور على "فايسبوك" اليوم: "مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شيء"، مؤكدة أنها ستعود إلى تونس وتدلي بما لديها "حتى يعلم التونسيون من الخائن والمتآمر"، على حد وصفها.


ومؤخرا، كشفت بعض وثائق التحقيق المسربة بشأن ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة أن من بين أسماء المتهمين في القضية: نادية عكاشة، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأمنية الموقوفة في قضايا أخرى
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