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عربي-دولي

بلغراد تتعهد بحماية مواطنيها إذا تفاقمت أزمة كوسوفو

Lebanon 24
31-05-2023 | 16:59
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حذر وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش، من أنه يتعين على السياسيين إيجاد حل سلمي في ضوء التصعيد في كوسوفو وميتوهيا، وإلا فإن دولة صربيا ستحمي مواطنيها.

ووصل فوتشيفيتش يوم الأربعاء، إلى حامية بلدة راسكا بالقرب من الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا. وتفقد رفقة قيادته وحدات الجيش والدرك ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية المنتشرة في منطقة راسكا ونوفي بازار وسلسلة جبال كوباونيك.
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ونقلت وزارة الدفاع عن فوتشيفيتش قوله إن "الجيش الصربي وموظفي وزارة الداخلية ينفذون بنجاح جميع المهام التي حددتها لهم الدولة، وعلينا في المجال السياسي أن نبذل قصارى جهدنا لإيجاد حل سياسي سلمي. إذا لم يحدث ذلك، فإن دولة صربيا ستحمي مواطنيها بكل الوسائل".

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال الوزير إنه في التصعيد الحالي في شمال كوسوفو، ستكون الخطوط الحمراء لبلغراد هي قتل الصرب وترحيلهم من قبل ألبان كوسوفو.

وزار رئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش يوم الأربعاء، وحدات من القوات المسلحة المنتشرة والتي هي على أعلى مستوى من الجاهزية القتالية. وبحسب وزارة الدفاع، فقد حرص على أن يكون الجيش الصربي "جاهزا ومتحفزا ومدربا بشكل كامل للقيام بسرعة وحزم بجميع المهام التي سيكلف بها". (روسيا اليوم)
 

المصدر: روسيا اليوم
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