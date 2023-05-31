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عربي-دولي

كيف علّقت "الخارجية الأميركية" على مستجدات تخصيب إيران لليورانيوم؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 15:12
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رفض متحدث باسم الخارجية الأميركية، الأربعاء، التعليق على ما وصفها بـ"التسريبات المزعومة للمحادثات الدبلوماسية أو الشائعات".

وأكد المتحدث، في تصريحات لـ"الحرة"، أن "الرئيس جو بايدن ملتزم تماماً بعدم السماح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي".
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كما أعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد "أن الدبلوماسية أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم من أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، لكن ليس لدينا ما نعلن عنه حالياً ولم نقم بإزالة أي خيار عن الطاولة".

وفيما يتعلق بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 83.7%، وبأحد المواقع النووية غير المعلن عنها، قال المتحدث "لم تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقاريرها الفصلية المقبلة بشأن إيران"، مضيفاً: "لقد اطلعنا على التقارير الصحفية بشأن هذا الموضوع لكن لا يمكننا التعليق على ما قد تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن تفعل ذلك".
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