إعلان عاجل للجيش الروسي.. هل من مواجهة عسكرية مع القوات الأميركية في سوريا؟

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قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأميركية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.وذكر غورينوف أن الطيارين الأميركيين يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية.وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "تتواصل الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ'التحالف الدولي' بقيادة الولايات المتحدة. يواصل طيارو القوات الجوية الأميركية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم برحلات مجدولة في شرق سوريا".