مساعدات أميركية جديدة لاوكرانيا.. ماذا تشمل الحزمة العسكرية؟

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية.



وذكر البنتاغون، في بيان، أن المعدات التي سيتم تسليمها لأوكرانيا، تعد السحب التاسع والثلاثين لإدارة بايدن للمعدات العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع منذ آب 2021.

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وكشف البيان أن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، هيمارس، صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، قذائف مدفعية، صواريخ موجهة وذخائر للطائرات من دون طيار، أنظمة مضادة للدروع وعشرات الملايين من طلقات ذخيرة للأسلحة الخفيفة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المساعدات تأتي في وقت تستمر فيه الضربات الجوية الروسية التي تقتل المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا.