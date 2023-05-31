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ماذا أوصى ملك الأردن نجله الأمير الحسين في عشاء زفافه؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 17:36
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وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وصية لنجله وولي عهده الأمير الحسين أن تبقى مخافة الله بين عينيه، وذلك خلال مراسم حفل مأدبة العشاء التي أقيمت قبل يوم من زفافه على رجوة آل السيف.
وقال الملك عبدالله الثاني في كلمته: "اليوم يكمل الحسين نصف دينه ويبدأ مرحله جديدة من حياته وطلبت منه وبطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين أعينه".
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وأضاف: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه. قبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بالحسين واليوم كلي فخر فيه فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله.
وختم حديثه بالدعاء بالخير والتوفيق لعائلة الحسين الصغيرة والكبيرة، وتمنى أن تبقى بيوت الأردنيين عامرة بالمحبة والفرح.
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