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عربي-دولي
"أطباء السودان": 17 قتيلاً و106 جرحى في قصف عنيف جنوب العاصمة الخرطوم
Lebanon 24
31-05-2023
|
19:30
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أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 آخرين بجروح في قصف شهدته منطقة جنوب الخرطوم، ظهر يوم الأربعاء.
وقالت نقابة أطباء السودان في بيان: "شهد اليوم أحداث قصف عنيفة ودامية خلفت 17 حالة وفاة وأكثر من 106 إصابة منها 36 حالة احتاجت إلى التدخل الجراحي، ولا زالت الحالات في تزايد".
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وأكد البيان أن الطاقم الطبي في مستشفى بشـائر التعليمي عاش ضغطاً كبيراً في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلّة أعداد الطاقم الطبي.
وأضاف: "نُناشد جميع الأطباء والكوادر الطبية المتواجدين بالقرب من المستشفى تقديم يد العون قدر الاستطاعة لزملائهم المرابطين في مستشفى بشائر، مع مراعاة السلامة الشخصية في التحرك".
واختتم البيان: "نسأل الله الرحمة والقبول للضحايا والشفاء العاجل للجرحى".
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