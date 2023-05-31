"أطباء السودان": 17 قتيلاً و106 جرحى في قصف عنيف جنوب العاصمة الخرطوم

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أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 آخرين بجروح في قصف شهدته منطقة جنوب الخرطوم، ظهر يوم الأربعاء.وقالت نقابة أطباء السودان في بيان: "شهد اليوم أحداث قصف عنيفة ودامية خلفت 17 حالة وفاة وأكثر من 106 إصابة منها 36 حالة احتاجت إلى التدخل الجراحي، ولا زالت الحالات في تزايد".وأكد البيان أن الطاقم الطبي في مستشفى بشـائر التعليمي عاش ضغطاً كبيراً في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلّة أعداد الطاقم الطبي.وأضاف: "نُناشد جميع الأطباء والكوادر الطبية المتواجدين بالقرب من المستشفى تقديم يد العون قدر الاستطاعة لزملائهم المرابطين في مستشفى بشائر، مع مراعاة السلامة الشخصية في التحرك".واختتم البيان: "نسأل الله الرحمة والقبول للضحايا والشفاء العاجل للجرحى".