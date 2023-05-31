شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من أقمار التجسّس

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قولها إن قمر التجسس العسكري لبلادها سيدخل قريبا في المدار وتعهدت بتكثيف جهود المراقبة العسكرية.

تأتي تصريحاتها بعد أن انتهت عملية إطلاق القمر الصناعي لبيونغ يانغ بالفشل أمس الأربعاء.

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