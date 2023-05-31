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عربي-دولي

ورقة سلمها طفل للملك الاردني تثير التساؤلات.. ماذا طلب فيها؟

Lebanon 24
31-05-2023 | 22:44
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كتب موقع "سكاي نيوز": خلال الاحتفالات الملكية، وأثناء مراسم مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني احتفالا بزفاف نجله الحسين، توجهت الأنظار نحو أصغر المشاركين في الحفل حيث أقدم الأخير المشارك مع فرقة غزلان الرمثا للفنون الشعبية، بالسلام على الملك وتسليمه ورقة، ليقوم الملك بوضعها في جيبه.
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وكثرت التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الورقة التي قام الطفل بإعطائها للملك، والبحث عن معلومات حول الموضوع.

من جهته كشف يزيد أحد أعضاء الفرقة في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية عن هوية الطفل ومحتوى الورقة التي سلمها للملك.

وقال في حديثه إن الطفل إبراهيم أبو الشيخ ذيابات (9 سنوات) وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، قام بتسليم الملك ورقة طلب فيها حافلة  لمساعدة الفرقة في فعالياتها.

وأكد الذيابات أن الفرقة لا تمتلك حافلة خاصة للتنقل في المناسبات التي تقوم بإحيائها. 

وعبّر الذيابات عن فرحته الشديدة وزملاؤه بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التاريخية، مهنئين الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بمناسبة الزفاف ومتمنين لهم وللأردنيين دوام الأفراح والمناسبات السعيدة.

يذكر أن فرقة الرمثا للفنون الشعبية تأسست عام 1985، وتؤدي الدبكة الرمثاوية التي تعكس ثقافة بلاد الشام، وتساهم في نقل الثقافة والفن الأردنيين حول أنحاء العالم.
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