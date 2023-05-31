سري للغاية: ترامب احتفظ بوثيقة سرية عن إيران.. تسجيل صوتي يكشف

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حصل الإدعاء الأميركي الفيدرالي على تسجيل صوتي يعود لعام 2021 اعترف فيه الرئيس السابق دونالد ترامب باحتفاظه، بعد مغادرته منصبه، بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون) تتعلق بهجوم محتمل على إيران، وفق ما نقلته "سي إن إن".وأضافت مصادر أن التسجيل يمثل دليلا "مهما" في قضية محتملة ضد ترامب.وبحسب أحد المصادر، فإن الجزء ذي الصلة بالوثيقة الخاصة بإيران مدته دقيقتان، فيما قال مصدر آخر إن التسجيل كان جزء صغيرا من اجتماع استمر لوقت أطول بكثير.ولم تستمع CNN للتسجيل لكنها نقلت عن مصادر متعددة قدمت وصفا لمحتوى التسجيل.وقالت الشبكة الإخبارية إن ترمب بدا في التسجيل أنه كان يدرك أنه يحتفظ بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.وقال مصدران لشبكة CNN إن تصريحات ترامب أشارت إلى رغبته في مشاركة المعلومات، لكنه كان على دراية بالقيود المفروضة على قدرته على رفع السرية عن الوثائق بعد مغادرته منصبه.وامتنع بيتر كار المتحدث باسم مكتب المستشار الخاص جاك سميث في وزارة العدل عن التعقيب.ونفى الرئيس الأميركي السابق مرارًا ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بمعالجته للوثائق التي تحمل علامات بأنها مصنفة سرية.سري للغايةوكانت مستندات استخباراتية عائدة للبنتاغون، طبع عليها سري وسري للغاية بدأت تتسرب إلى مواقع التواصل لاسيما تلغرام وتويتر منذ شباط وآذار الماضيين، قبل أن تبدأ في الانتشار مفجرة قنبلة من العيار الثقيل!وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون بالاحتفاظ بسجلات حكومية أمريكية تم تصنيف بعضها على أنها سرية للغاية بعد تركه منصبه في كانون الثاني 2021.وفي آب 2022، كشفت الوزارة أنها تحقق بشأن ترامب بدعوى إزالة سجلات للبيت الأبيض لاعتقادها أنه يحتفظ بوثائق بشكل غير قانوني، بما في ذلك بعض المعلومات المتعلقة بجمع معلومات مخابراتية ومصادر بشرية سرية، من بين أكثر الأسرار خصوصية للولايات المتحدة.كما وصل تحقيق وزارة العدل إلى نقطة حرجة في 8 آب 2022، عندما تم تفتيش منزل ترمب بواسطة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وصادر محققون اتحاديون أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات سرية أثناء البحث، وفقًا لقائمة جرد تفصيلية.(العربية)