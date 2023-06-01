Advertisement

عربي-دولي

مواد البناء المحطمة تناثرت في الشوارع.. هجوم ليلي جديد على شرق كييف

Lebanon 24
01-06-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1072928-638211980639833519.png
Doc-P-1072928-638211980639833519.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر في هجوم ليلي على مناطق شرق كييف اليوم الخميس بحسب ما أعلنه مسؤولون في المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليغرام إن اثنين من القتلى من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة يسنيانسكي
Advertisement
في الضواحي الشرقية للعاصمة.

كما أصاب الهجوم منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قربا من وسط المدينة.

وهذا هو الهجوم الثامن عشر على العاصمة هذا الشهر.

وقالت الإدارة العسكرية إن سبعة أشخاص أصيبوا في المنطقتين.

وأظهرت صور من مكان الحادث نُشرت على شبكات للتواصل الاجتماعي فرق إنقاذ وهي تساعد السكان في المباني، وتناثرت مواد البناء المحطمة في الشوارع بالخارج.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الذي كتب أيضا على تليغرام، إن طواقم الطوارئ أطفأت حرائق نجمت عن سقوط الحطام بالقرب من مواقع الضربات. وقال إن عيادة تضررت.

ولم يتضح حتى الآن مصدر الضربات. وأشارت نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه هجوم صاروخي بالنظر إلى قصر الوقت بين
إعلان الإنذار عن الهجوم الجوي وتأثيره. وكان الإنذار ساريا لمدة ساعة تقريبا.

"الوضع في شيبيكينو مخيف حقا"
وفي السياق، أعلن حاكم مدينة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أنه من يرغب بمغادرة مدينة شيبيكينو يمكنه التقدم لبلدية المدينة وسينال المساعدة.

وقال الحاكم إن الوضع في شيبيكينو مخيف حقا بالنسبة للأطفال وكبار السن وللجميع ولهذا اتخذنا قرارا بمساعدة كل من يرغب بمغادرة شيبيكينو مؤقتا.

وأشار غلادكوف إلى أن القوات الروسية في المنطقة عملت جيدا على نقل النساء والأطفال وكبار السن عندما دخل مقاتلون أوكرانيون إلى غرايفو رون.

وكان حاكم المدينة قدم تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين حول الوضع في الإقليم حيث تعرضت المنطقة لقصف شديد طال أطراف الإقليم الغربية والجنوبية.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:04 | 2023-06-01
04:00 | 2023-06-01
04:00 | 2023-06-01
03:41 | 2023-06-01
03:35 | 2023-06-01
03:35 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website