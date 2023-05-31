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عربي-دولي

البيت الأبيض يحذر: يجب أن يتوقف القتال في السودان

Lebanon 24
31-05-2023 | 23:38
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أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه يجب أن يتوقف القتال في السودان وتصل المساعدات إلى البلاد.
وقال: "انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات الهدنة أمر مؤسف".


وكان مصدر دبلوماسي سوداني، أفاد في وقت سابق، بأن الجيش علق مشاركته في مفاوضات جدة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.ط
في حين أوضح مسؤول في الحكومة السودانية أن موقف الجيش هذا أتى بسبب عدم تنفيذ الدعم السريع البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات، حسب فرانس برس.
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في المقابل، علق الدعم السريع على هذا القرار، مؤكدا التزامه بالمفاوضات، ومتهما القوات المسلحة بتعمد تعطيل الهدنة.

يشار إلى أن المفاوضات بين ممثلي القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان كانت انطلقت قبل نحو أسبوعين في جدة، برعاية سعودية أميركية، وأفضت إلى هدنة قصيرة امتدت 7 أيام في 20 من أيار الحالي، ثم مددت ليل 29 أيار الاثنين لمدة 5 أيام أخرى، من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية ومناقشة وقف دائم لاطلاق النار في البلاد. (العربية)
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