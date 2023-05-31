وزير الدفاع الأميركي: نأسف " لرفض نظيري الصيني الاجتماع

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أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارة إلى طوكيو الخميس، عن "أسفه" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به هذا الأسبوع، لا سيّما في ضوء المناورات "الاستفزازية" التي قامت بها مؤخراً مقاتلات صينية قرب طائرات عسكرية أميركية.وقال أوستن للصحافيين في طوكيو "أعتقد أنّ هذا أمر مؤسف"، محذّراً من أنّه بعد "عمليات الاعتراض الاستفزازية" التي نفّذتها مقاتلات حربية صينية مؤخّراً، زاد قلقه من احتمال وقوع حادث "قد يخرج سريعاً عن السيطرة".