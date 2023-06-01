مأساة في مصر.. مصرع 9 أشخاص في اشتعال "ميكروباص" (فيديو)

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون، إثر اشتعال سيارة "ميكروباص" كانوا يستقلونها على أحد الطرق بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم"، الى أن الحادث المأساوي وقع عندما اصطدمت سيارة نقل "مقطورة" بالسيارة "الميكروباص" من الخلف، والتي كانت تعمل بالغاز الطبيعي، ما أدى لاشتعال النيران، ومصرع تسعة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين بإصابات بالغة.

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وفر سائق المقطورة هاربا، حيث تكثف الجهات الأمنية المصرية جهودها لضبطه، وفقا لصحيفة "الوطن".





وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، واستعلم عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقولهم، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثث الضحايا لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفنهم عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حسب وسائل الإعلام المصرية.





وتودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر، وتقع غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور، وفقا لوكالة "فرانس برس".



رسميا، قتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم زهاء 105 ملايين نسمة. (الحرة)