عرس تحول إلى مأتم بسوريا.. مقتل طفلة وإصابة أكثر من 17 شخصا في شجار بين شخصين





وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، "قتلت طفلة إثر رصاصة طائشة، على خلفية شجار بين شخصين، سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح، استخدمت فيه القنابل المتفجرة، ضمن عرس بقرية المشرفه بريف حمص الشمالي الشرقي".

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وكشف المرصد أن الاشتباك المسلح "أدى إلى وقوع أكثر من 17 إصابة، جروح بعضهم خطيرة"، مشيراً إلى أن هذا الحادث "يأتي في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح والفوضى ضمن مناطق النظام السوري". تحول عرس إلى مأتم في سوريا، بعد مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين بجروح خلال شجار بين شخصين تحول إلى اشتباك مسلح.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، "قتلت طفلة إثر رصاصة طائشة، على خلفية شجار بين شخصين، سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح، استخدمت فيه القنابل المتفجرة، ضمن عرس بقرية المشرفه بريف حمص الشمالي الشرقي".وكشف المرصد أن الاشتباك المسلح "أدى إلى وقوع أكثر من 17 إصابة، جروح بعضهم خطيرة"، مشيراً إلى أن هذا الحادث "يأتي في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح والفوضى ضمن مناطق النظام السوري".

ورصد نشطاء المرصد، إصابة شاب بطلق ناري في رأسه، جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في قرية عز الدين في ريف حمص الشمالي، كما أقدم المسلحون على سرقة دراجته النارية قبل أن يلوذوا بالفرار لجهة مجهولة، وجرى نقل الشاب إلى مستشفى في مدينة حماة لتلقي العلاج بسبب خطورة إصابته. (الحرة)