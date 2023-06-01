Advertisement

عربي-دولي

عرس تحول إلى مأتم بسوريا.. مقتل طفلة وإصابة أكثر من 17 شخصا في شجار بين شخصين

Lebanon 24
01-06-2023 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1072946-638212035676443091.jpeg
Doc-P-1072946-638212035676443091.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحول عرس إلى مأتم في سوريا، بعد مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين بجروح خلال شجار بين شخصين تحول إلى اشتباك مسلح.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، "قتلت طفلة إثر رصاصة طائشة، على خلفية شجار بين شخصين، سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح، استخدمت فيه القنابل المتفجرة، ضمن عرس بقرية المشرفه بريف حمص الشمالي الشرقي".
Advertisement

وكشف المرصد أن الاشتباك المسلح "أدى إلى وقوع أكثر من 17 إصابة، جروح بعضهم خطيرة"، مشيراً إلى أن هذا الحادث "يأتي في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح والفوضى ضمن مناطق النظام السوري".
ورصد نشطاء المرصد، إصابة شاب بطلق ناري في رأسه، جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في قرية عز الدين في ريف حمص الشمالي، كما أقدم المسلحون على سرقة دراجته النارية قبل أن يلوذوا بالفرار لجهة مجهولة، وجرى نقل الشاب إلى مستشفى في مدينة حماة لتلقي العلاج بسبب خطورة إصابته. (الحرة)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:04 | 2023-06-01
04:00 | 2023-06-01
04:00 | 2023-06-01
03:41 | 2023-06-01
03:35 | 2023-06-01
03:35 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website