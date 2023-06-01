وثيقة سرية متعلقة برشوة بايدن.. هذا ما كشفه رئيس لجنة الرقابة في الكونغرس

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شدد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، على وجود وثيقة تزعم تورط نائب الرئيس آنذاك جو بايدن في مخطط رشوة مع مواطن أجنبي، وفق ما أفاد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر.ومع ذلك، قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي في بيان، إن راي لم يلتزم حتى الآن بإبراز الوثائق التي طلبتها لجنة الرقابة بمجلس النواب.ازدراء الكونغرسوعرض راي بعد شهر من رفض الاعتراف حتى بوجود الوثيقة، السماح لنا برؤية المستندات شخصيًا في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي.وقال كومر "لقد كنا واضحين أن أي شيء أقل من تقديم هذه الوثائق إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب لا يمتثل لأمر الاستدعاء، وإذا فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تسليم النموذج كما هو مطلوب في أمر الاستدعاء، ستبدأ لجنة الرقابة في مجلس النواب إجراءات ازدراء الكونغرس".ويستخدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نموذج FD-1023 لتسجيل التقارير التي لم يتم التحقق منها من مصدر سري.وكان أمس الأربعاء هو الموعد النهائي للوكالة لتسليم المواد.وخلال مقابلة في "The Hill on NewsNation"، قال كومر إن راي أكد وجود الوثيقة في مكالمة هاتفية شملت السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي، كما أنه ألمح إلى أنه لن يعطينا إياها".وقال كومر إنه إذا لم يمتثل راي لأمر الاستدعاء، فإن اللجنة ستتابع تهم ازدراء القانون التي قد تنتهي بعقوبة السجن.وتابع "هذه ليست وثيقة سرية، وهذا ليس شيئًا يجب أن يكون من الصعب جدًا إظهاره".وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، إنه عرض السماح لكومر بالنظر إلى "المعلومات السرية بالوثيقة "بطريقة آمنة" تحمي "سرية وسلامة المصادر وحساسيات التحقيق المهمة".(العربية)