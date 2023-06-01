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عربي-دولي

بين أوكرانيا وروسيا استمرار القصف المتبادل.. وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
01-06-2023 | 01:57
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية عن وقوع إصابات جراء قصف أوكراني على المقاطعة، فيما قال مسؤولون في كييف إن القصف الروسي على المدينة تسبب بمقتل 3 أشخاص، وإصابة 5.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام أن شخصين نقلا للمستشفى نتيجة لضربة صاروخية أوكرانية على البلدة.
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وتابع قائلا: "نتلقى أيضا مكالمات تبلغ عن أضرار لحقت بمنازل وبنايات سكنية واخترقت القذائف الجدران في بعض الحالات".

وفي العاصمة الأوكرانية، قال مسؤولون إن هجوما روسيا بالصواريخ على المدينة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 شخصا.
وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تلغرام إن اثنين من القتلى من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة يسنيانسكي على الأطراف الشرقية للعاصمة، وكذلك منطقة دنيبروفسكي، وهي أكثر قربا من وسط المدينة.
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