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عربي-دولي

قصف "متواصل" يستهدف منطقة روسية على الحدود الأوكرانية

Lebanon 24
01-06-2023 | 02:36
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استهدفت بلدة في منطقة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا منذ ساعات "بقصف متواصل" أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، على ما أفاد الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف.

وكتب جلادكوف على تليغرام "تشهد تشيبيكينو قصفاً متواصلاً" بالقذائف، متّهماً القوات الأوكرانية بقصف "وسط المدينة وأطرافها".
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وأضاف "وفقاً للمعلومات الأولية، هناك خمسة جرحى".
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