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ستولتنبرغ: موسكو لا تملك فيتو ضد توسع حلف الناتو

Lebanon 24
01-06-2023 | 02:41
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الحلفاء اتفقوا على أن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف، وأن موسكو لا تملك حق "الفيتو" ضد توسع الكتلة الدفاعية.

وأضاف أنه حين تنتهي الحرب "نحتاج إلى ضمان توقف هذا النمط من العدوان الروسي".
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وشدد على الحاجة إلى وضع إطار عمل لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وكذلك الحاجة إلى إحراز تقدم في جهود انضمام السويد إلى الحلف.

وأشار إلى أنه سيتحدث مع أنقرة في المستقبل القريب بشأن انضمام السويد إلى الحلف.
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