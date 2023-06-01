كندا تطلب مساعدة الولايات المتحدة لمكافحة حرائق غابات غير مسبوقة

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طلبت السلطات في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا المساعدة من الجيش ومن الولايات المتّحدة لمكافحة حرائق غابات "غير مسبوقة" يهدّد أحدها مناطق مأهولة في ضواحي مدينة هاليفاكس ممّا دفع بالآلاف من سكّانها لإخلائها.وخلال مؤتمر صحافي، قال تيم هيوستن، رئيس وزراء نوفا سكوشا الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، "في المقاطعة نحن نمرّ بأزمة، ونحن نريد ونحتاج وسنقبل أيّ دعم يمكن أن نحصل عليه".وأضاف "هذه الحرائق غير مسبوقة".