قبيل ساعات من الحدث الكبير.. اليكم كل ما يجب معرفته عن العرس الملكي الاردني

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تتوجه الأنظار الأردنية والعربية نحو العاصمة الأردنية لتتابع زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، النجل الأكبر للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على خطيبته رجوة خالد آل سيف اليوم الخميس الموافق الأول من حزيران، 2023.وتحظى العائلة الملكية الأردنية باهتمام عربي ودولي كبيرين، حيث سيحضر مراسم عقد القران المنوي إقامته اليوم الخميس بين قصري رغدان والحسينية بالعاصمة عمّان ما لا يقل عن 1700 شخصية عربية وعالمية من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة جدا.وكشفت مصادر مقربة من القصر الأردني لموقع سكاي نيوز عربية تفاصيل الزفاف، حيث كشفت المصادر أن عقد القران الذي سيعقد في قصر زهران العامر وسيحضرة حوالي 140 ضيفا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.وأشارت المصادر إلى أن إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة هو من سيشرف على مراسم عقد القران، لافتين النظر إلى أنه سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان في آذار من هذا العام.يبدأ الحفل بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، للبدء باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.وينضم كل من الملك والملكة وولي العهد إلى الضيوف في شرفة حديقة قصر زهران، حيث سيعقد القران.وفي هذه الأثناء، تصل الآنسة رجوة خالد السيف، يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى القصر، لتبدأ مراسم عقد القران.كشفت المصادر المقربة من القصر الملكي الأردني لموقع سكاي نيوز عربية إن الارادة الملكية السامية بمنح الآنسة السعودية رجوة خالد آل سيف لقب أميرة ستصدر فور توقيع عقد القران الذي سيقام في قصر زهران.ووفقا للعرف الملكي في الأردن فإنه يمنح عادة لقب أميرة لزوجات الأمراء الهاشميين من العائلة المالكة بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، بإرادة ملكية سامية وتكنى على اسمه.وسيصار فور صدور الإرادة الملكية بمنح الآنسة رجوة خالد آل سيف لقب "أميرة" وستكنى على اسمه لتصبح "الأميرة رجوة الحسين".الموكب الأحمربعد الانتهاء من عقد القران سيتوجه العريسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سالكين عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.الوصول إلى قصر الحسينيةعند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقباله مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.برنامج حفل الاستقبال في قصر الحسينيةفي الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، من المعتاد أن يتم الإعلان عن وصول العروسين في زفة، وهي موكب موسيقي مفعم بالحيوية يضم الطبول والقربة والغناء والتصفيق.وعند الوصول إلى قصر الحسينية، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مروراً بقوس السيوف.ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.وتشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية.ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.من جهة أخرى، أكدت مصادر مطّلعة لموقع سكاي نيوز عربية إن فرقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة الأردنية بالإضافة للفنانين عمر العبدللات ومحمد عبده سيقدمان أغنية مشتركة تمثل الثقافتين الأردنية والسعودية، وسيشارك الفنانان في الزفة عند دخول العروسين.ثم يتجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية.ومن على المنصة، ينضم الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله ووالدا الآنسة رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور.وسيشهد ما تبقى من الأمسية مجموعة متنوعة من العروض لفنانين وموسيقيين محليين أبرزهم محمد عبده وعمر العبدللات، وفرق فلكلورية.ويقيم الملك والملكة رانيا العبدالله مأدبة عشاء رسمية تتبع حفل الاستقبال في قصر الحسينية.