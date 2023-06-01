ليست شخصية عربية.. شاهدوا أول الواصلين إلى عمان لحضور الزفاف الملكي







وكانت جيل بايدن قالت عبر "تويتر" إنها "تتطلع للسفر إلى عمان، للانضمام إلى الملك عبد الله والملكة رانيا للاحتفال بزفاف ولي العهد الحسين على الآنسة رجوة آل سيف".

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وصلت زوجة الرئيس الأميركي جيل بايدن، العاصمة الأردنية عمان، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السعودية رجوة آل سيف.وكانت جيل بايدن قالت عبر "تويتر" إنها "تتطلع للسفر إلى عمان، للانضمام إلى الملك عبد الله والملكة رانيا للاحتفال بزفاف ولي العهد الحسين على الآنسة رجوة آل سيف".

وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف الأمير الحسين، التي من المتوقع أن يحضرها أمراء وملوك وشخصيات من حول العالم.

وكان الملك عبدالله الثاني أولم أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لأكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف ولي العهد، جريا على العادات والتقاليد الأردنية. (روسيا اليوم)