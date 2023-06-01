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عربي-دولي

قبل زفافهما.. كيف تعرّف ولي عهد الأردن على عروسه السعودية رجوة آل سيف؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:04
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يترقب الأردنيون والعالم بفارغ الصبر انطلاق مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله.
 
 
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح قصة تعارف الأمير وعروسه رجوة خالد آل سيف.
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وفي لقاء مصور سابق، سئل الأمير عن تفاصيل القصة التي جمعته بخطيبته ليجيب أنه التقى بها عن طريق إحدى الصديقات المشتركات بينهما، وبعد فترة من اللقاء أعاد التواصل معها مرة أخرى لتبدأ القصة التي ستتوج اليوم بزفافهما.

وأضاف الأمير باللهجة الأردنية الدارجة "اعتبر حالي محظوظ، مش كل يوم الواحد بيتعرف على شخص زي رجوة".

 
في السياق، كشفت مصادر مقربة من القصر الأردني لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل الزفاف، حيث كشفت المصادر أن عقد القران سيعقد في قصر زهران العامر وسيحضره حوالي 140 ضيفا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.
وأشارت المصادر إلى أن إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة هو من سيشرف على مراسم عقد القران، لافتين النظر إلى أنه سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان في آذار من هذا العام. (سكاي نيوز)

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