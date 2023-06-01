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عربي-دولي

"الموكب الأحمر".. تقليد ملكي أردني هذه تفاصيله

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:17
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يعيش الأردن أجواء فرح كبيرة وذلك استعداداً لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث تبدأ مراسم عقد القران بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.
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وحتى اليوم يحافظ الأردن في طقوسه الملكية على "الموكب الأحمر"، الذي سينقل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة السيف، من قصر زهران إلى قصر الحسينية.

وبحسب قناة "المملكة" سيجوب الموكب شوارع العاصمة عمان بما يسمح لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

مما يتكون الموكب الأحمر؟
  20 سيارة نوع "لاند روفر" 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.

  71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقا دراجات نارية.

 يجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.

يحيط الموكب الأحمر بسيارة جلالة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة. (سكاي نيوز)

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