تتواجد في 3 مدن أوكرانية.. هل تملأ قوات قديروف فراغ "فاغنر"؟

Advertisement

تقاتل قوات "أحمد" الشيشانية شرقي أوكرانيا، محرزةً نجاحات في بلدة مارينكا جنوب غربي دونيتسك، في وقت تنزوي قوات "فاغنر" الروسية من أرض المعارك؛ استعدادا لظهور عسكري أو سياسي "مفاجئ".ويتحدث خبراء عن الفرق الذي يمكن أن تحدِثه الكتائب الشيشانية في المعارك، ودوافع "فاغنر" لإعلان انسحابها من مدينة "باخموت"، وتسليمها إليها.ثقة بعد ماريوبولوفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، تقوم "قوات أحمد"، أو ما تسميها بمفارز "أخمات"، ولواء البندقية الآلي الخامس، بإجراء عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا التكتيكي.وأضافت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني على محور دونيتسك لليوم بلغت أكثر من 200 جندي و18 قطعة من المعدات.بدوره، أعرب دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، عن أمله أن يحالف الوحدات الشيشانية النجاح في "تحرير" بلدة مارينكا، بعدما "أظهرت أداء جيدا" في معارك ماريوبول، مضيفا: "نحن نعول عليها، وكالعادة سنتعاون بشكل وثيق"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الخميس.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، على "تليغرام"، أن الوحدات الشيشانية تلقت أمرا بإعادة انتشار قواتها على محور مارينكا وفي زابوروجيا وخيرسون "لتحرير عدد من البلدات".تعداد الوحدات الشيشانية في أوكرانياوالشيشان ضمن الاتحاد الروسي، وكانت أول من دخل بجانب الجيش في حرب أوكرانيا، وسجّلت كتيبة "فوستوك" دورا كبيرا في سقوط ماريوبول.بديل فاغنر؟يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن انتقال العمليات من مجموعات عسكرية لأخرى "عملية عسكرية لها شروطها وليست أمرا هينا"؛ لأنه يتعين على القوات التي تتسلم المواقع العسكرية إن غادرت أخرى أن تكون على وعي ودراية كاملة بالمكان وتضاريسه والزمان.وعن إعلان "فاغنر" الانسحاب، يقول: "يبدو أنه تكتيك عسكري روسي للانتقال من مرحلة الهجوم إلى موقع الدفاع تحسبا للهجوم الأوكراني المضاد".(سكاي نيوز)