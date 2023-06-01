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الكرملين: بوتين يطلع باستمرار على الوضع في بيلغورود

Lebanon 24
01-06-2023 | 05:35
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أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن وزارة الدفاع وحرس الحدود وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية تقدم تقارير باستمرار إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع في منطقة بيلغورود، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء المملوكة للدولة.
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وتعرضت منطقة بيلغورود، المتاخمة لمنطقة خاركوف الأوكرانية، لقصف عنيف في الأيام الماضية.
المصدر: الشرق
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