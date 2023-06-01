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عربي-دولي

روسيا: أميركا حاولت أن تتجسس علينا بواسطة أجهزة "آبل"

Lebanon 24
01-06-2023 | 13:30
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قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إنه تم الكشف عن عمل استخباراتي لأجهزة الاستخبارات الأميركية باستخدام أجهزة تنتجها شركة "آبل" الأميركية.

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أن المعلومات التي تم الحصول عليها تدل على تعاون وثيق بين جهاز الاستخبارات الأميركية وشركة "آبل"، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.
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وتابع: "آلاف الهواتف من آبل تعرضت للاختراق، بما فيها لسفارات أجنبية لدى روسيا تشمل سفارات دول تابعة لحلف شمال الأطلسي والصين".

ووفقا لسبوتنيك، فقد لفت الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن شركة "آبل تمنح أجهزة الاستخبارات الأميركية مجموعة واسعة من الإمكانيات لمراقبة أي شخص بما في ذلك شركاء أميركا في معاداة روسيا". (سكاي نيوز)
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