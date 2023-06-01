16 معلومة مهمة عن "الدولار".. إكتشفوها الآن!

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ويساوي الدولار الأميركي 100 سنت، وتسعر على أساسه جميع السلع الرئيسية حول العالم على رأسها الذهبين الأصفر والأسود.1- أول عملة أميركية معدنية تم إصدارها عام 17922- أول عملة ورقية أميركية فتمت طباعتها عام 1862 لتغطية النقص في النقود المعدنية آنذاك3- 10000$ هي أعلى فئة نقدية تم تداولها من قبل الحكومة الفيدرالية4- أكبر قيمة لفئة نقدية من الدولار على الإطلاق كانت 100000$، وتمت طباعتها باللون الذهبي للتعاملات بين البنوك الفيدرالية حصراَ، وليس للتداول بين الأشخاص5- فئة 1$ تشكل أكثر من 45% من كمية الأوراق النقدية الأميركية المطبوعة6- مارثا واشنطن أول سيدة أولى للولايات المتحدة الأميركية، كانت المرأة الوحيدة في التاريخ الأميركي التي دمغت صورتها على ورقة نقدية رمادية من فئة 1$7- أما صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، فظهرت على العملة الأميركية من فئة 1$ بدءاً من طبعة العام 18698- لم تظهر أي شخصية من الأميركيين السود على العملة الورقية مطلقاً على مدى التاريخ الأميركي9- تم تقسيم العملة الأميركية إلى عدة فئات من 3، 5، 10، 15، 25، 50 سنتات، لأول مرة، بعد اندلاع الحرب الأهلية الأميركية10- عبارة "In God We Trust" أضيفت للعملة المعدنية خلال فترة الحرب الأهلية11- يحتوي الرسم في ورقة 1$ على 13 سهماً و13 ورقة على غصن زيتون، و13 نجمة و13 شريطاً على درع تمثل المستعمرات البريطانية الـ 13 في أميركا الشمالية، التي تعد النواة السياسية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة الأميركية12- الأوراق النقدية "الدولارية" مصنوعة من القطن (75%) والكتان (25%)13- في الولايات المتحدة تتم طباعة 37 مليون ورقة نقدية يومياً أي ما يعادل 696 مليون دولار14- العمر الافتراضي لورقة من فئة 100$ يصل إلى 18 سنة، فيما قد تصمد العملات المعدنية أمام حركة التداول لفترة تفوق 30 سنة15- موقع www.wheresgeorge.com يمكنك من تتبع رحلة ورقة نقدية أميركية حول العالم من خلال الرقم التسلسلي للورقة16- أخيراً، ورغم قيمتها المادية، إلا أن 94% من الأوراق النقدية ملوثة بالبكتيريا و7% منها يحتوي على مسببات لأمراض تصنف بالخطيرة.