مدينة عربيّة تشهدُ على إنتعاش "مبيعات العقارات الفاخرة".. من هي؟

تقود دبي انتعاشاً في مبيعات العقارات الفاخرة، إذ سجلت بيع 88 منزلاً بقيم تجاوزت 10 ملايين دولار للعقار الواحد خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 67 منزلاً في هونغ كونغ، و58 في نيويورك.

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وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير صادر عن شركة العقارات "نايت فرانك"، التي تتابع عمليات الشراء في 12 سوقاً. وعملياً، فقد دفعت هذه المبيعات إجمالي الصفقات العالمية إلى 417 عقاراً فاخراً، وهو أكبر عدد منذ الربع الثاني لعام 2022.



وازدهر سوق العقارات الفاخرة في دبي وسط تدفق للثروات الأجنبية، فهي تمثل حالياً حوالي 17% من مبيعات العقارات الفاخرة عالمياً، ارتفاعاً من 2% سجلتها في عام 2019، وفقاً لـ"نايت فرانك".

واحتلت لندن المرتبة الثانية في الـ12 شهراً المنتهية في آذار بحصة بلغت 14%. كذلك، أوضح التقرير أنَّ السوق العالمية انتعشَ بشكل عام بعد بضعة أشهر من تباطؤ النشاط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.



وفي السياق، قال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمي بالشركة: "لا يمكن إغفال دور دبي في دعم سوق العقارات الفخمة عالمياً. لقج ساعدت طفرة المبيعات في دبي على دفع الأسعار الأولية للارتفاع منذ بداية عام 2020، متفوقة على الأرقام المسجلة بالأسواق المماثلة بكثير".



وإجمالاً، زادت مبيعات العقارات الفاخرة عالمياً بنسبة 11% خلال الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه. لكن على الرغم من زيادة حجم المبيعات؛ فقد تراجعت قيمة العقارات المشتراة بنسبة 4% لتصل إلى 7.2 مليار دولار.



وقدّر تقرير "نايت فرانك" أنَّ إجمالي مشتريات العقارات الفاخرة سيصل إلى 27 مليار دولار هذا العام، انخفاضاً من 33 مليار دولار في عام 2022. (بلومبيرغ الشرق)