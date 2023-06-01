Advertisement

عربي-دولي

"سيكون دمويّاً"... هجوم أوكرانيا المضاد يلوح في الأفق

Lebanon 24
01-06-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1073100-638212235487204998.jpg
Doc-P-1073100-638212235487204998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ صحيفة "Le Temps" السويسريّة قالت إنّ الهجوم الأوكراني المضاد الذي كان الجميع ينتظره قد لاح في الأفق، ويبدو أنه سيكون دمويا، ولكن الروس الذين اختاروا إستراتيجية دفاعية، يخططون فيما يبدو لحرب طويلة الأمد لإرهاق الأوكرانيين وحلفائهم.
Advertisement

وأوضحت الصحيفة في عمود لإريك هوسلي رئيس مجلس إدارتها السابق المتخصص بالشأن الروسي أنه لا أحد يعرف التاريخ الدقيق للعملية الضخمة التي أعلنها الأوكرانيون منذ عدة أشهر، لكن مدى القوة المرصودة يشير إلى أنها ليست بعيدة جدا.

وفي هذه الأثناء، تركز القوات الروسية قصفها ونيرانها الصاروخية على عمق الجبهة الأوكرانية وعلى خطوط إمدادها، حيث تتراكم مخزونات المعدات والذخيرة والوقود قبل الحشد الكبير.

وفي المقابل، يستهدف الجيش الأوكراني المطارات الروسية والمخازن العسكرية بالمدن الخلفية، في وقت تنذر فيه مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية والروسية بمشاهد مرعبة من حرائق وانفجارات و"استعدادات" قد تكون صورة لما سيقع في منطقة القتال الأسابيع المقبلة.

ويتفق جميع الخبراء العسكريين الغربيين والروس على أن هذا الهجوم المضاد -الذي سيكون مميتا ومكلفا للغاية- لن يحدث بعده هجوم مضاد آخر إلا بعد أشهر عديدة، لأنه سيكون على الأرجح مركزا على قطع الممر البري الذي يربط دونباس بشبه جزيرة القرم.

ويتطلب اختراق هذا الممر -للوصول إلى بحر آزوف- كما هائلا من القوات والموارد، مع أنه سيكون من الصعب الحفاظ عليه والدفاع عنه، وتعويض القوات التي ستسقط فيه واستبدال المعدات المدمرة أو إصلاحها، كما يقول الجنرال الألماني هانز لوثر دومروس.

وأشار الكاتب إلى أن هيئة الأركان في روسيا تراهن على هذه المذبحة، وقد غيرت إستراتيجيتها بشكل أساسي لتصبح دفاعية بالكامل تقريبا، وقد استعد جيشها لصد الهجوم الأوكراني المضاد المعلن، بوضع الألغام وتحصين الخط الأمامي في عمق حوالي 20 كيلومترا.

وبدلا من الهجوم، تسعى موسكو لجعل الخصم يضعف نفسه حتى الإنهاك، خاصة أن الجيش الروسي لم يتخذ أي مبادرة كبيرة الأشهر السبعة الماضية، عدا معركة باخموت ذات الرمزية.

غير أن العواقب السياسية أكثر أهمية -كما يقول كاتب العمود- إذ إن اختيار القرار الدفاعي بتأييد من الرئيس فلاديمير بوتين نفسه يؤكد أن روسيا أوقفت خطاب الغزو والنصر الكامل على نظام كييف، وأصبح هدفها الحفاظ على المكاسب، ولا سيما الأراضي التي تم ضمها حديثا.

وقال الكاتب إن موسكو بالتالي تراهن الآن على حرب طويلة المدى من أجل الإنهاك التدريجي للخصم، خاصة أن الأوكرانيين قلقون من احتمال ألا يكون الغربيون مستعدين لحرب طويلة الأمد.

وخلص إلى أن الرهانات عالية، والهجوم المضاد يهدف لاستعادة الأرض المفقودة، لتعديل ميزان القوى على الأرض، إما أملا في إعادة احتلال متتالية بطيئة، أو تنازلات روسية في مفاوضات مستقبلية.

ودون النجاح الكبير الذي يأملونه، يجب أن يكون الأوكرانيون قادرين على تقديم نتائج لحلفائهم تبرر أهمية التضحيات المالية التي تم تقديمها بالفعل وتيسير استمرار التزامهم غدا وربما بعد غد، وبالتالي فإن الهزيمة ليست خيارا على الإطلاق، حسب الكاتب. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2023-06-01
14:59 | 2023-06-01
14:49 | 2023-06-01
14:28 | 2023-06-01
14:24 | 2023-06-01
14:00 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website